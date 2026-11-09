Carol I: Reverență pentru cel mai longeviv monarh al românilor

În dimineața de 27 septembrie/10 octombrie murea la Castelul Peleș din Sinaia regele Carol I, primul monarh al României, după o domnie de 48 de ani în care tânărul stat român își schimbase statutul internațional, trecând de la suzeranitate otomană la independență, devenise monarhie și intrase într-un sistem de alianțe menit să-i asigure securitatea.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗