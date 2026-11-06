 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Casa Albă neagă că șeful Pentagonului și Marco Rubio își dau demisia după înfrângerea republicanilor

r Scris de ramona ciobanu
Casa Albă neagă că șeful Pentagonului și Marco Rubio își dau demisia după înfrângerea republicanilor
Aosom
Casa Albă a dezmințit zvonurile potrivit cărora secretarul apărării, Pete Hegseth, și secretarul de stat, Marco Rubio, își vor părăsi funcțiile în urma unei reorganizări a administrației Trump după alegeri, relatează BBC. Presa americană a relatat că există voci care cer înlocuirea lui Hegseth, în special din cauza modului în care a gestionat războiul cu …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech