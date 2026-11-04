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Politică

Casa Albă, replică acidă pentru cei spun că Trump a pierdut alegerile: „Mesaj de interes public”

m Scris de mihai cistelican
Casa Albă, replică acidă pentru cei spun că Trump a pierdut alegerile: „Mesaj de interes public”
Aosom
Casa Albă a transmis un mesaj americanilor pe reţelele sociale după înfrângerea dureroasă suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Sursa: Stiri Pe Surse

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