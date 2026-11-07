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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Câștigurile de teritorii ale Rusiei în Ucraina scad, deoarece se pare că motorina sa nu mai este vândută

r Scris de roxana popa, redactor
Câștigurile de teritorii ale Rusiei în Ucraina scad, deoarece se pare că motorina sa nu mai este vândută
Aosom
Rusia suferă pierderi pe câmpul de luptă, deoarece comercianții americani refuză, se pare, să onoreze acordul pe motorină încheiat între Trump și Putin

Sursa: Stiri Pe Surse

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