Cât costă fosta casă a celebrei scriitoare de romane polițiste Agatha Christie. Tocmai a fost scoasă la vânzare

Fostul apartament deținut de Agatha Christie (1890-1976) în cartierul londonez Chelsea, în care celebra scriitoare a locuit 27 de ani și a conceput cele mai cunoscute romane ale sale, își caută un nou proprietar. Locuința este scoasă la vânzare pentru 1,95 milioane de lire sterline, circa 2,4 milioane de euro, informează Oxford Mail.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗