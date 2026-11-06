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Politică

Cât costă o cabană tradițională din Carpați, cu teren de 1,5 hectare, pădurice și livadă cu meri: „Fiți rezonabili, are peste un secol”

l Scris de libertatea
Cât costă o cabană tradițională din Carpați, cu teren de 1,5 hectare, pădurice și livadă cu meri: „Fiți rezonabili, are peste un secol”
Aosom
O cabană tradițională huțulă din Ivano-Frankivsk, Munții Carpați, este scoasă la vânzare pentru 18.000 de dolari. Proprietatea include o casă veche, un grajd și 1,5 hectare de teren, fiind promovată pe TikTok de bloggerul Nazar, informează TSN.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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