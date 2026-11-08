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Politică

Cât de vulnerabilă este platforma Neptun Deep în fața dronelor care lovesc în Marea Neagră

ş Scris de ştefan lică
Cât de vulnerabilă este platforma Neptun Deep în fața dronelor care lovesc în Marea Neagră
Aosom
După atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, următoarea întrebare este cât de bine poate România să-și protejeze infrastructura energetică. Generalul Virgil Bălăceanu avertizează asupra lipsei unei comenzi unice și a întârzierilor în dotarea cu sisteme antidronă.

Sursa: Adevarul

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