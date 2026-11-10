Cât îi ia unui F-16 să ajungă să apere Iașiul și cum au ajuns locuitorii din Moldova singurii din România fără escadrilă de avioane de vânătoare

Cea mai apropiată bază aeriană de pe care decolează avioanele F-16 în misiunile de poliție aeriană se află la Câmpia Turzii, la 290 de kilometri de Iași. Este o vulnerabilitate a României. Noi date de la MApN și de la autoritățile locale aduc o nouă perspectivă asupra problemei. Sâmbătă seara, 31 octombrie, radarele Ministerului Apărării …

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