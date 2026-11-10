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Politică

Cât îi ia unui F-16 să ajungă să apere Iașiul și cum au ajuns locuitorii din Moldova singurii din România fără escadrilă de avioane de vânătoare

v Scris de victor cozmei
Cât îi ia unui F-16 să ajungă să apere Iașiul și cum au ajuns locuitorii din Moldova singurii din România fără escadrilă de avioane de vânătoare
Aosom
Cea mai apropiată bază aeriană de pe care decolează avioanele F-16 în misiunile de poliție aeriană se află la Câmpia Turzii, la 290 de kilometri de Iași. Este o vulnerabilitate a României. Noi date de la MApN și de la autoritățile locale aduc o nouă perspectivă asupra problemei. Sâmbătă seara, 31 octombrie, radarele Ministerului Apărării …

Sursa: Hotnews

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