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Politică

Cât poate fi limitat Trump în războaiele din Iran și Ucraina. „Există șanse ca în Congres să fie adoptate legi care să nu-i mai permită să ia decizii de unul singur”

a Scris de alexandra constantinovici
Cât poate fi limitat Trump în războaiele din Iran și Ucraina. „Există șanse ca în Congres să fie adoptate legi care să nu-i mai permită să ia decizii de unul singur”
Aosom
Victoria democraților în ambele camere ale Congresului deschide o confruntare cu Donald Trump asupra banilor pentru războiul cu Iranul, sprijinului pentru Ucraina și prezenței militare americane în Europa, după doi ani de mandat în care cele două camere au avut majoritate republicană. Din ianuarie 2027, noua majoritate va putea condiționa finanțări, bloca nominalizări și investiga deciziile administrației, în timp ce președintele păstrează comanda armatei și dreptul de veto ...

Sursa: Ziare

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