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Politică

Cât timp vom mai vorbi despre Călin Georgescu și ce rol va juca în viitoarele alegeri: „El a rămas o cauză nedemonstrată a statului român” ANALIZĂ

e Scris de elena crangasu
Cât timp vom mai vorbi despre Călin Georgescu și ce rol va juca în viitoarele alegeri: „El a rămas o cauză nedemonstrată a statului român” ANALIZĂ
Aosom
„Modul în care instituțiile statului nu au explicat, pe înțelesul unui public larg, de ce a fost nevoie de anularea alegerilor, a dus implicit la o victimizare a lui Călin Georgescu și la continuarea și creșterea cultului Georgescu”. The post Cât timp vom mai vorbi despre Călin Georgescu și ce rol va juca în viitoarele alegeri: „El a rămas o cauză nedemonstrată a statului român” ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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