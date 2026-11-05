„Modul în care instituțiile statului nu au explicat, pe înțelesul unui public larg, de ce a fost nevoie de anularea alegerilor, a dus implicit la o victimizare a lui Călin Georgescu și la continuarea și creșterea cultului Georgescu”. The post Cât timp vom mai vorbi despre Călin Georgescu și ce rol va juca în viitoarele alegeri: „El a rămas o cauză nedemonstrată a statului român” ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗