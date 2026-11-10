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Politică

Cât trebuie să suporte vecinii gălăgia copiilor? O postare despre viața la bloc a stârnit sute de reacții

d Scris de daniel guţă
Cât trebuie să suporte vecinii gălăgia copiilor? O postare despre viața la bloc a stârnit sute de reacții
Aosom
Un român revoltat că nu are liniște în propria locuință din cauza tropăiturilor și zgomotelor făcute de copiii unui vecin s-a plâns pe o platformă de socializare, cerând sfaturi și păreri despre cum ar trebui să gestioneze situația. Mesajul său a devenit viral.

Sursa: Adevarul

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