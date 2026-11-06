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Politică

Cât va costa pe PSD guvernarea: „Atunci când promiți foarte mult și livrezi mai puțin decât ai promis, încrederea oamenilor se erodează inevitabil”

m Scris de monica vasilescu
Cât va costa pe PSD guvernarea: „Atunci când promiți foarte mult și livrezi mai puțin decât ai promis, încrederea oamenilor se erodează inevitabil”
Aosom
Senatorul Lucian Rusu, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senatul României, consideră că PSD riscă să plătească electoral costurile guvernării, în condițiile în care promisiunile politice nu sunt urmate de măsuri concrete. Într-o analiză pentru Ziare.com, parlamentarul vorbește și despre posibilitatea unei alianțe între PSD și AUR până în 2028, după ce Sorin Grindeanu a declarat public că nu exclude o asemenea formulă politică. Lucian Rusu atrage ...

Sursa: Ziare

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