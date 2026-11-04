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Politică

Câtă încredere au tinerii români în Franța în cazul unui atac asupra României. Rezultatele unui sondaj INSCOP

g Scris de gabriel negreanu
Câtă încredere au tinerii români în Franța în cazul unui atac asupra României. Rezultatele unui sondaj INSCOP
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Peste 80% dintre tinerii români consideră Franța un aliat NATO pe care România se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității naționale. Cu toate acestea, jumătate dintre cei cu vârste între 18 și 30 de ani nu știu că militarii francezi sunt deja prezenți pe teritoriul României, arată un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței.

Sursa: Mediafax Ro

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