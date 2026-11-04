Câtă încredere au tinerii români în Franța în cazul unui atac asupra României. Rezultatele unui sondaj INSCOP

Peste 80% dintre tinerii români consideră Franța un aliat NATO pe care România se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității naționale. Cu toate acestea, jumătate dintre cei cu vârste între 18 și 30 de ani nu știu că militarii francezi sunt deja prezenți pe teritoriul României, arată un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗