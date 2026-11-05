Cătălin Drulă, a lansat un atac la adresa politicienilor români apropiați de mișcarea MAGA și de Donald Trump. Într-o postare publică, el i-a vizat direct pe Cătălin Predoiu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis. Drulă a acuzat o atitudine de slugărnicie extremă în politica externă și a criticat provincialismul liderilor de la București. The post Cătălin Drulă îi atacă pe admiratorii lui Trump din politica românească: Toți papagalii autohtoni care s-au făcut preș la MAGA appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗