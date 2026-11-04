 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cătălin Predoiu îl taxează pe Dominic Fritz după atacul la Trump: „La limita iresponsabilității. USR trebuie să vină cu explicații”

i Scris de ioan-radu gava
Cătălin Predoiu îl taxează pe Dominic Fritz după atacul la Trump: „La limita iresponsabilității. USR trebuie să vină cu explicații”
Aosom
Cătălin Predoiu îl critică pe Dominic Fritz pentru ironiile la adresa lui Donald Trump. Fostul ministru vorbește despre Parteneriatul Strategic cu SUA și alianța PNL-USR.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech