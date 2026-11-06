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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cătălin Predoiu pune tunurile pe USR: „Huliganism politic” și „pură ignoranță juridică”

f Scris de florin pușcaș
Cătălin Predoiu pune tunurile pe USR: „Huliganism politic” și „pură ignoranță juridică”
Aosom
Cătălin Predoiu îi dă o replică dură deputatului USR Emanuel Ungureanu, după ce acesta l-a acuzat că ar reprezenta interesele serviciilor secrete

Sursa: Stiri Pe Surse

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