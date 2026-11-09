Câte luni a îmbrăcat, de fapt, Marian Godină uniforma de polițist în ultimii patru ani. Ce dezvăluie documentele IPJ Brașov

Marian Godină ar fi desfășurat activitate efectivă în Poliție timp de aproximativ șase luni, în ultimii patru ani petrecuți în instituție. Informațiile au fost făcute publice de Asociația Patria Prima, care susține că a obținut documente oficiale de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov

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