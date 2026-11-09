Câte posturi de primari și consilieri ar dispărea la reorganizarea administrativă. Calculele făcute de PSD

Alegerile din 2028 ar putea veni cu un număr mai mic de aleși locali. Până la 18.000 de posturi de primari și consilieri ar urma să fie desființate, potrivit calculelor făcute de liderii PSD care lucrează la o variantă de reorganizare administrativă pe care guvernul să și-o asume. Europarlamentarul Dragoș Benea, care conducere comisia PSD …

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