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Politică

Câți români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

c Scris de cristian anton
Câți români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
Aosom
Aproape 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc duminică onomastica, la praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Sursa: Stirile Pro.tv

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