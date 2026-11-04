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Politică

Ce a făcut Trump în prima dimineață dupa ce republicanii au pierdut alegerile

m Scris de marina constantinoiu
Ce a făcut Trump în prima dimineață dupa ce republicanii au pierdut alegerile
Aosom
Președintele Donald Trump a apărut miercuri în fața camerelor de filmat pentru prima dată de la înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. În loc să comenteze rezultatele, președintele american a ales să vorbească… despre lucrările la viitoarea sa sală de bal de la Casa Albă.

Sursa: Digi24

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