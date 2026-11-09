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Politică

Ce a pățit Neti Sandu în taxi: „Atâta poate omul, n-avem ce să facem”. Întrebările pe care vedeta le primește de la oameni pe stradă

i Scris de iulian ioncea
Ce a pățit Neti Sandu în taxi: „Atâta poate omul, n-avem ce să facem”. Întrebările pe care vedeta le primește de la oameni pe stradă
Aosom
Fără doar și poate, Neti Sandu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Asta deoarece aproape în fiecare zi, timp de ani de zile, prezintă horoscopul.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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