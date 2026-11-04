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Politică

Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?

e Scris de e-politic ro
Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?
Aosom
O femeie din Japonia, cunoscuta pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de Covid-19 și cutremurul devastator din Rusia, a lansat cu mai bin

Sursa: Ziuanews.ro

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