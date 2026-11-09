Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?

O femeie din Japonia, pe nume Ryo Tatsuki – supranumita „noua Baba Vanga” – cunoscută pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de covid-19 și cutremurul devastator din Rusia, a lansat cu mai bine de un an în urmă (9.08.2025) un nou avertism

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗