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Politică

Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?

l Scris de lallananda
Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?
Aosom
O femeie din Japonia, pe nume Ryo Tatsuki – supranumita „noua Baba Vanga” – cunoscută pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de covid-19 și cutremurul devastator din Rusia, a lansat cu mai bine de un an în urmă (9.08.2025) un nou avertism

Sursa: Yoga Esoteric

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