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Politică

Ce a transmis Nicușor Dan după discuțiile cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby

a Scris de andreea ignat
Ce a transmis Nicușor Dan după discuțiile cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby
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Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA.

Sursa: Stirile Pro.tv

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