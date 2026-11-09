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Politică

Ce acte pregătești pentru pensia la limită de vârstă și cum depui cererea fără copii la ghișeu

t Scris de tudor dima
Ce acte pregătești pentru pensia la limită de vârstă și cum depui cererea fără copii la ghișeu
Aosom
Dosarul de pensionare la limită de vârstă include cererea, actul de identitate, certificatul de naștere și dovada muncii. Copiile se fac gratuit la ghișeu.

Sursa: Ziarul Financiar

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