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Politică

Ce ajutoare primesc persoanele vulnerabile, în această iarnă. Ministrul Florin Manole: Nu este o măsură compensatorie suficientă

f Scris de florentina constantin
Ce ajutoare primesc persoanele vulnerabile, în această iarnă. Ministrul Florin Manole: Nu este o măsură compensatorie suficientă
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În practică și în legislație avem trei categorii de beneficii pentru această perioadă. În primul rând, avem tichetul de energie, care continuă și în decembrie, 50 lei per loc de consum. La locul de consum, ad...

Sursa: Dcnews

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