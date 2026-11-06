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Politică

Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare

b Scris de bianca dobrescu
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
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O informație falsă potrivit căreia copiii ucraineni ar primi alocații de 3.800 de lei, de peste zece ori mai mari decât cele acordate copiilor români, continuă să provoace dispute între membrii unor familii din România.

Sursa: Adevarul

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