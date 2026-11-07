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Politică

Ce amendă riscă cei 4 localnici care au folosit drapelul României pe post de sac de gunoi în curtea unei primării din Suceava

m Scris de mariana apostoaie
Ce amendă riscă cei 4 localnici care au folosit drapelul României pe post de sac de gunoi în curtea unei primării din Suceava
Aosom
Se fac cercetări într-o comună din județul Suceava, după ce patru localnici au fost surprinși în timp ce cărau gunoiul într-un drapel al României.

Sursa: Stirile Pro.tv

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