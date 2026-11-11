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Politică

Ce ar spune Marcus Aurelius despre politicienii din România de astăzi? Lecțiile împăratului roman care se temea să nu fie corupt de putere (P)

R Scris de Raluca Anna Veleanu
Ce ar spune Marcus Aurelius despre politicienii din România de astăzi? Lecțiile împăratului roman care se temea să nu fie corupt de putere (P)
Aosom
i totui, în urm cu aproape 2.000 de ani, acesta îi punea întrebri care rmân actuale: cum s nu te lai schimbat de putere, cum s accepi criticile i de ce interesul public trebuie s fie mai important de… [+9841 chars]

Sursa: mediafax.ro

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