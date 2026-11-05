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Politică

Ce ar trebui să facă România după schimbarea de putere de la Washington. Politolog: „Să nu meargă doar să primească o șapcă roșie”

l Scris de lorena mihăilă
Ce ar trebui să facă România după schimbarea de putere de la Washington. Politolog: „Să nu meargă doar să primească o șapcă roșie”
Aosom
Rezultatul alegerilor din Statele Unite și schimbarea configurației Congresului american pot avea efecte importante asupra relației dintre Washington și Europa, dar și asupra României.

Sursa: Stirile Pro.tv

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