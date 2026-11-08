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Politică

Ce ar trebui să obțină, luni, România de la Ursula von der Leyen. Cele trei mize ale discuțiilor cu Nicușor Dan

m Scris de melissa dobrea
Ce ar trebui să obțină, luni, România de la Ursula von der Leyen. Cele trei mize ale discuțiilor cu Nicușor Dan
Aosom
Securitatea la Marea Neagră, prețurile la energie și fondurile europene ar trebui să fie principalele teme ale discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, aflată în vizită la București pe 9 noiembrie.

Sursa: Adevarul

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