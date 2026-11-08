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Politică

Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

ș Scris de știrile pro tv
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
Aosom
Polonia este în doliu, după sângerosul atac armat petrecut în centrul istoric al Cracoviei. Un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani, animat de ideologii extremiste, a deschis focul la întâmplare din mașină și a ucis 4 femei și 2 bărbați.

Sursa: Stirile Pro.tv

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