Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește pensiile anul viitor. Explicațiile lui Florin Manole

Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului din pachetul de solidaritate, în valoare de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de pensie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit și despre majorarea pensiilor estimată la 7,3% pentru anul viitor, sprijinul pentru plata energiei și posibilitatea prelungirii acestuia în lunile de iarnă.

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