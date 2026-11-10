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Politică

Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește pensiile anul viitor. Explicațiile lui Florin Manole

c Scris de claudia ariton
Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește pensiile anul viitor. Explicațiile lui Florin Manole
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Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului din pachetul de solidaritate, în valoare de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de pensie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit și despre majorarea pensiilor estimată la 7,3% pentru anul viitor, sprijinul pentru plata energiei și posibilitatea prelungirii acestuia în lunile de iarnă.

Sursa: Digi24

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