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Politică

Ce comune și orașe vor dispărea din zona Lugojului și Făgetului. Variantele propuse pentru reforma administrativ-teritorială

n Scris de nicolae silade
Ce comune și orașe vor dispărea din zona Lugojului și Făgetului. Variantele propuse pentru reforma administrativ-teritorială
Aosom
Mai multe comune și orașe din zona Lugojului și Făgetului ar putea fi reunite în administrații comune, potrivit unei simulări realizate de platforma România Interactivă. [...] Articolul Ce comune și orașe vor dispărea din zona Lugojului și Făgetului. Variantele propuse pentru reforma administrativ-teritorială a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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