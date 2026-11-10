Mai multe comune și orașe din zona Lugojului și Făgetului ar putea fi reunite în administrații comune, potrivit unei simulări realizate de platforma România Interactivă. [...] Articolul Ce comune și orașe vor dispărea din zona Lugojului și Făgetului. Variantele propuse pentru reforma administrativ-teritorială a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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