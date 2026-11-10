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Politică

Ce copaci nu pot fi tăiați nici măcar din propria curte. Românii riscă amenzi de până la 10.000 de lei

g Scris de georgiana balaban
Ce copaci nu pot fi tăiați nici măcar din propria curte. Românii riscă amenzi de până la 10.000 de lei
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Proprietarii de case care vor să îndepărteze anumiți arbori din curte trebuie să fie atenți la prevederile legale. Faptul că terenul le aparține nu înseamnă că pot tăia orice copac după bunul plac. Nucii și castanii comestibili beneficiază de un regim special de protecție, iar îndepărtarea lor fără autorizație poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Sursa: Realitatea

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