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Politică

Ce cred românii despre Guvernul Luca Niculescu (sondaj INSCOP)

m Scris de mirela dădăcuș
Ce cred românii despre Guvernul Luca Niculescu (sondaj INSCOP)
Aosom
Majoritatea românilor consideră că învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu reprezintă un pas pozitiv, care pune capăt crizei politice, arată un sondaj realizat de INSCOP Research. Potrivit cercetării, încrederea în stabilitatea Executivului pe termen lung este însă mult mai redusă. "Pentru noi, aceste cifre nu trebuie să fie un motiv de satisfacţie, ci un motiv de responsabilitate suplimentară, pentru că oamenii aşteaptă rezultate", a transmis premierul, care a comentat, în debutul ședinței de Guvern, datele sondajului.

Sursa: Rfi

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