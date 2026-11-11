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Politică

Ce daruri de nuntă au primit politicienii români. George Simion, lider cu 460.000 de euro, Lia Olguța Vasilescu 322.000 de euro

l Scris de loredana codruț
Ce daruri de nuntă au primit politicienii români. George Simion, lider cu 460.000 de euro, Lia Olguța Vasilescu 322.000 de euro
Aosom
Liderul AUR George Simion și primăriția PSD a Craiovei, Lia Olguța Vasilescu,sume imense primite la nunta

Sursa: Stiri Pe Surse

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