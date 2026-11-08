 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ce este tunul sonic, arma pe care jandarmii francezi sunt acuzați că au folosit-o împotriva protestatarilor, la Bordeaux

a Scris de andreea tiron
Ce este tunul sonic, arma pe care jandarmii francezi sunt acuzați că au folosit-o împotriva protestatarilor, la Bordeaux
Aosom
După manifestațiile de sâmbătă împotriva scumpirilor din Franța, mai multe publicații acuză jandarmeria că a folosit la Bordeaux un dispozitiv sonor de mare putere, montat pe un blindat, pentru a dispersa mulțimea.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech