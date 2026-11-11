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Politică

Ce îi reproșează Nicușor Dan jurnalistului interzis la Cotroceni. Postările în care Ovidiu Vanghele l-a numit „netrebnic”, „gunoi” și „nemernic”

m Scris de marius vale
Ce îi reproșează Nicușor Dan jurnalistului interzis la Cotroceni. Postările în care Ovidiu Vanghele l-a numit „netrebnic”, „gunoi” și „nemernic”
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Președintele Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni, invocând injuriile pe care acesta i le-ar fi adresat. Decizia, anunțată marți seară, 10 noiembrie, chiar în fața jurnalistului, vine după mai multe luni în care Vanghele l-a criticat dur pe șeful statului, în special pentru numirile din justiție. În două postări publicate în aprilie, jurnalistul a folosit expresii precum „netrebnic”, „gunoi” și „nemernic”, dar și-a apărat dreptul de a pune întrebări incomode și de a critica puterea.

Sursa: Mediafax Ro

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