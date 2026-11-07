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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ce înseamnă dreptul de preempțiune. Cine are prioritate la cumpărarea unui teren și în ce condiții

a Scris de anca lupescu
Ce înseamnă dreptul de preempțiune. Cine are prioritate la cumpărarea unui teren și în ce condiții
Aosom
Dreptul de preempțiune oferă anumitor persoane posibilitatea de a cumpăra un bun înaintea altor potențiali cumpărători.

Sursa: Stirile Pro.tv

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