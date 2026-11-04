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Politică

Ce înseamnă și cum funcționează dreptul de veto pe care Donald Trump amenință că îl va folosi după ce republicanii au pierdut majoritatea în Congresul SUA

e Scris de e-politic ro
Ce înseamnă și cum funcționează dreptul de veto pe care Donald Trump amenință că îl va folosi după ce republicanii au pierdut majoritatea în Congresul SUA
Aosom
Dupa ce democrații au caștigat majoritatea in Senatul și Camera Reprezentanților din SUA, Donald Trump amenința ca va folosi dreptul de veto pentru a

Sursa: Ziuanews.ro

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