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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți

c Scris de codrina mențel
Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți
Aosom
Cele mai frumoase felicitări și urări de „La mulți ani” pentru cei care își serbează ziua de nume pe 8 noiembrie. Ce să le transmiți rudelor și apropiaților de Sftinții Mihail și Gavriil.

Sursa: Click

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