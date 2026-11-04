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Politică

CE: Muntenegru poate adera la Uniunea Europeană în 2028. Când ar putea încheia negocierile Republica Moldova și Ucraina

m Scris de monica bonea
CE: Muntenegru poate adera la Uniunea Europeană în 2028. Când ar putea încheia negocierile Republica Moldova și Ucraina
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Uniunea Europeană estimează miercuri că Muntenegru se află „pe drumul bun” către o aderare în 2028 şi îndeamnă puternic Ucraina să accelereze reformele necesare aderării . Comisia Europeană salută în raportul anual privind extinderea uniunii, în care prezintă bilanţul negocierilor purtate de către toate ţările candidate la aderarea la UE, progresele realizate de Republica Moldova, Ucraina, Albania şi Muntenegru.

Sursa: Digi24

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