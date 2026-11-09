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Politică

Ce primește România după vizita Ursulei von der Leyen la București. Anunțul făcut de șefa Comisiei Europene

t Scris de teodora suciu
Ce primește România după vizita Ursulei von der Leyen la București. Anunțul făcut de șefa Comisiei Europene
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Șefa Comisiei Europene a venit în România și ne-a promis 10 milioane de euro, pe care să le folosim în operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră. Și încă 50 de milioane de euro pentru un hub de securitate, ce va fi găzduit de România și Bulgaria.

Sursa: Stirile Pro.tv

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