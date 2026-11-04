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Politică

Ce puteri pierde Trump după ce democrații au obținut controlul Congresului SUA. Casa Albă se pregătește de mai multe luni pentru acest rezultat

e Scris de e-politic ro
Ce puteri pierde Trump după ce democrații au obținut controlul Congresului SUA. Casa Albă se pregătește de mai multe luni pentru acest rezultat
Aosom
Democrații au caștigat controlul Congresului in alegerile intermediare. Rezultatul este vazut ca o respingere masiva a politicilor președintelui Donal

Sursa: Ziuanews.ro

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