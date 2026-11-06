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Politică

Ce răspunde Radu Miruță când e întrebat dacă își dorește șefia partidului. A primit cele mai multe voturi la cel mai recent congres USR VIDEO

m Scris de monica vasilescu
Ce răspunde Radu Miruță când e întrebat dacă își dorește șefia partidului. A primit cele mai multe voturi la cel mai recent congres USR VIDEO
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Deputatul Radu Miruță, prim-vicepreședinte USR și fost ministru al Apărării, Economiei și Transporturilor, a obținut cel mai mare număr de voturi la Congresul USR de săptămâna trecută. Acesta consideră că Dominic Fritz trebuie să își ducă mandatul la capăt, iar discuțiile despre viitoarea conducere a formațiunii pot avea loc ulterior.

Sursa: Ziare

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