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Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu: „O să fie crimă și pedeapsă!” Confesiuni despre dorința de a deveni mamă

m Scris de mihaela cazacu
Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu: „O să fie crimă și pedeapsă!” Confesiuni despre dorința de a deveni mamă
Aosom
Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță, actrița Oana Moșneagu a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă, motivele pentru care nu a făcut până acum acest pas, dar și despre teama care o urmărește atunci când se gândește la viitor. Vedeta a recunoscut că maternitatea a

Sursa: Click

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