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Ce salariu are un polițist în România în 2026. Leafa unui agent debutant și cât poate încasa un ofițer cu experiență

g Scris de georgiana balaban
Ce salariu are un polițist în România în 2026. Leafa unui agent debutant și cât poate încasa un ofițer cu experiență
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Salariile din Poliția Română sunt diferite în funcție de gradul profesional, vechime, funcția ocupată și sporurile acordate pentru condițiile de muncă. În noiembrie 2026, venitul net al unui agent aflat la început de carieră este estimat la aproximativ 4.000-4.500 de lei pe lună, în timp ce un ofițer cu experiență poate ajunge la câștiguri de peste 10.000 de lei. În cazul celor care ocupă funcții de conducere, veniturile pot fi și mai mari.

Sursa: Realitatea

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