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Politică

Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării lămurește confuzia din noul Cod al urbanismului

ș Scris de ștefan borcea
Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării lămurește confuzia din noul Cod al urbanismului
Aosom
Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să îşi legalizeze balconul, a transmis joi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marcel-Alexandru Stoica.

Sursa: Adevarul

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