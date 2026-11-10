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Politică

Ce se întâmplă cu locatarii care au balcoanele închise. Ministrul Dezvoltării: Nu am emis un ordin pentru a pune oamenii la plată

c Scris de coralia frigea
Ce se întâmplă cu locatarii care au balcoanele închise. Ministrul Dezvoltării: Nu am emis un ordin pentru a pune oamenii la plată
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Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, clarifică dilema balcoanelor închise, după ce a emis un ordin care le permite autorităților să sancționeze construcțiile realizate fără autorizații la etajele blocurilor.

Sursa: Mediafax Ro

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